Carla Jara responde a quienes se burlaron de ella por pregunta sobre el sol

La actriz no se quedó callada.

Han pasado ya algunos días desde que Twitter se burló sin piedad de Carla Jara, luego de que hiciera una particular pregunta sobre el sol en el programa que conduce en UC-TV, “Animalia”. “Ya. El sol. Eso primero quiero preguntar: ¿El sol siempre ilumina para acá? O sea, el sol para allá…”, preguntó, lo que de inmediato fue tomado en redes sociales.

La respuesta del astrónomo Luis Cahavarría tampoco la ayudó mucho, diciéndole que “el sol ilumina para todas partes. El sol es una esfera que ilumina hacia todos lados”. No obstante, ella argumenta que la sacaron de contexto y que sólo se vio ese extracto y no toda la secuencia del video.

Según señaló a Glamorama, “en el contexto del capítulo, era porque estaban hablando de que todos saben que el sol es una esfera que calienta para todas partes. Pero en el capítulo estábamos hablando de Mercurio y de cómo Mercurio, un día de Mercurio, eran 180 días de la tierra. Entonces, él (astrónomo) me explica que, cuando Mercurio va por acá, es de día, y eso son 90 días. Y cuando viene para acá, se pone de noche. Y yo le digo ‘¿cómo? ¿Entonces el sol para allá no ilumina?’. Y por eso pregunté”.

Añadiendo que “si tu vez el capítulo completo, se entiende lo que estoy preguntando. Y la duda nace desde ahí. Y bueno, si uno se pone más técnico en el tema, puede que suene absurdo. Pero en realidad, no hay nada absurdo. El equipo en ningún momento me dijo ‘Carla, mira lo que preguntaste’. Luis Echeverría, que es el astrónomo que estaba conmigo, en ningún momento me dijo y comentó ‘para acá también’”.