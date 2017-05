Declaración de Patrimonio de Sebastián Piñera se acercaría a los US$ 600 millones

Pese a que la ley no lo exige el ex Mandatario agregó datos de su esposa.

El ex Presidente de la República y actual precandidato a La Moneda, Sebastián Piñera, entregó la semana pasada una extensa Declaración de Intereses y Patrimonio ante el Servicio Electoral, esto al momento de inscribir su candidatura a las primarias de Chile Vamos el 2 de julio. El documento se debería conocer públicamente en los próximos días.

Cabe mencionar, que a diferencia de lo ocurrido entre 2010 y 2014 por Piñera ahora debido precisar el valor de sus activos por lo que su declaración creció considerablemente, en 2014 el documento contaba solamente con 14 páginas.

De acuerdo a la información entregada por La Tercera, los valores de los activos que el ex Mandatario incluyó en su declaración de este año bordearían los US$ 600 millones. Un monto contrasta con los más de US$ 2.000 millones que la revista Forbes le atribuyó en marzo del presente año a Piñera.

Esto se debería a que la actual legislación chilena solamente tiene como exigencia identificar el patrimonio personal y no el de la familia. Aunque el ex Presidente de manera voluntaria decidió sumar el de su esposa, Cecilia Morel.