Equipo de Sebastián Piñera aclara algunos puntos relacionados con la Declaración de Patrimonio e Intereses

Además, destacaron que su familia hará fideicomisos ciegos de forma voluntaria.

A través de un comunicado público el equipo de la precandidatura presidencial de Sebastián Piñera se refirió a la Declaración de Patrimonio e Intereses que presento la semana pasada debido a su inscripción para participar de las primarias de Chile Vamos.

Esto luego que La Tercera publicara que los valores de los activos incluidos en su declaración totalizarían cerca de US$ 600 millones, monto que no se acerca a los US$ 2.700 millones que la revista Forbes le atribuyó al ex Mandatario en su ranking publicado en marzo de este año.

Desde el equipo de Piñera indicaron que “La Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), presentada el martes pasado por Sebastián Piñera, y que aún no ha sido dada a conocer por el Servel, se refiere solo a los intereses y patrimonio de Sebastián Piñera, y en consecuencia, no incluye a otros miembros de su familia, como su señora Cecilia Morel, la que voluntariamente hizo su propia Declaración de Intereses y Patrimonio, ni a sus hijos”.

Considerando que es necesario aclarar “de acuerdo a la ley sobre probidad y control de conflictos de intereses (Ley 29.880), que regula la Declaración de Intereses y Patrimonio, la valoración de los activos se hace considerando el valor libro en el caso de las sociedades y el avalúo fiscal en el caso de las propiedades. Estos valores pueden ser muy inferiores al verdadero valor económico de dichos activos”.

Agregando que “las estimaciones del valor patrimonial a partir de la DIP no necesariamente reflejan y pueden subestimar el verdadero valor económico del patrimonio del declarante, ni mucho menos el valor económico del patrimonio familiar”.

Por otra parte, manifestaron que “Es importante recordar lo anunciado públicamente por Sebastián Piñera, en el sentido de que constituirá mandatos especiales de administración de cartera (Fideicomisos Ciegos) no sólo sobre las acciones de sociedades anónimas abiertas chilenas, como lo exige la ley, sino también y voluntariamente, sobre acciones de sociedades anónimas abiertas extranjeras”.

Finalmente, enfatizaron que “en forma totalmente voluntaria, su señora Cecilia Morel, también constituirá Fideicomisos Ciegos sobre sus acciones de sociedades anónimas abiertas, tanto chilenas como extranjeras”, una situación que repetirán sus hijos con “sus acciones de sociedades anónimas abiertas chilenas”