Famoso bailarín brasileño sorprendió en final de “Un Diablo con Ángel”

¿Adivinas de quién se trata?

La aparición de un famoso sorprendió en el final de la serie nocturna de TVN “Un Diablo con Ángel”. Y es que mientras nadie se lo esperaba y todos lloraban con el trágico final, hizo su estreno nada más y nada menos que Fabricio Vasconcelos.

Si bien su actuación sólo se remontó a 80 segundos, lo cierto es que no pasó desapercibido para ningún televidente. Pero… ¿Qué hizo en la serie? El brasileño llegó a darle un quiebre al último episodio, interpretando a Joao, quien logró sacarle una sonrisa a Blanca (Elisa Zulueta) en un asado, luego de sufrir la pérdida de Gaspar (Benjamín Vicuña).

Consultado por LUN si es que había sido remunerada su actuación, el bailarín indicó que “lo hice gratis. La productora me ofreció pagarme, pero le dije que no hacía falta. Es que no tenía cómo cobrar. Soy caro en los eventos, pero no le podía cobrar lo mismo”.

Añadiendo que “lo único que alcancé a entender es que el protagonista se murió y su mujer se quedó con un brasileño, jajajá”.

#UnDiabloConAngel que malo el final!!!!! Y Fabricio metido entre medio ….devuelvanme el tiempo invertido — GraceC. (@LaP_Kosa) 9 de mayo de 2017

Cn razón la gente ya nos los ve @TVN mataron la teleserie con ese final. Un chiste que aparezca Fabricio x último un actor #UnDiabloConAngel — Fran (@YellowFloweers) 9 de mayo de 2017

Pooota que llore con el final! Y na poh… El único que podía superar a Benja Vicuña era FABRICIO!!! jajajaja… #UnDiabloConAngel — Susan Aguilar P (@tutanthebest) 9 de mayo de 2017