Francisca Merino se emociona con acción de su madre en “Bienvenidos”

Este 09 de mayo la panelista de “Bienvenidos”, Francisca Merino, cumplió 44 años de edad y a modo de festejo el matinal de Canal 13 le dedicó varios minutos en pantalla donde sus compañeros la sorprendieron con diversos regalos. Sin embargo hubo uno muy especial, el cual dejó llorando de emoción a la otrora actriz.

Polo Ramírez entrevistó a la madre de Francisca, quien le dedicó unas hermosas palabras en este día tan especial, provocando sus lágrimas y una sincera declaración. “Mi mamá tiene 83 años y yo sé que ella me quiere ver muy feliz, como yo quiero ver a mis hijas, pero a los 83 años no quiero que ella esté preocupada. Quiero que me vea bien, que soy fuerte y que no se preocupe por mí”, señaló.

Para luego agregar con la voz quebrada, “cuando ella no esté quiero que sepa que voy a estar bien, porque yo quiero que ella esté bien, que no ande preocupada”.