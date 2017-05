Las realistas palabras de Soledad Onetto en torno a la maternidad

“La mujer no se vuelve mujer cuando es madre”, fueron algunas de sus frases.

Soledad Onetto no tiene pelos en lengua. Y es que el rostro de Mega se caracteriza por siempre dar su opinión y esta vez no fue la excepción, ya que la periodista se refirió a la maternidad y cómo influye el que te pregunten cuando tendrás un hijo.

En conversación con Biut.cl, sostuvo que “al principio, cuando era muy joven, nunca pensé que iba a tener hijos. Y ahora, no lo sé, yo creo que eso se va a ir definiendo en el futuro”. Añade que cuando le preguntan sobre el tema “yo respondo con franqueza. Son temas muy privados. Y cierro la puerta altiro”.

Soledad precisa que “lo que hay que entender es que tener o no tener hijos es una opción demasiado personal. Yo no he tomado esa última opción, pero leí hace poco una entrevista muy interesante que me hizo pensar en cuan válido es y porqué nadie debe cuestionarlo”.

Para finalizar, señala que “para mí la mujer no se vuelve mujer cuando es madre. Si bien este es un proceso importante en la vida, que mis amigas describen como trascendental, si creo que la mujer tiene un valor por sí, independiente de esto”.