Los difíciles momentos que pasó Cecilia Bolocco con la maternidad

No todo fue color de rosa para la miss Universo.

Si bien está contenta en su rol de madre, Cecilia Bolocco no siempre pasó por buenos momentos cuando nació Máximo. Y es que la miss Universo tuvo que lidiar con la ausencia del padre de su hijo, Carlos Menem, y hacer el rol de padre y madre.

En conversación con Biut.cl, la animadora indicó que “encontrar esos dos universos, el de papá y mamá a la vez, no ha sido fácil, pero ha sido bella porque ha habido mucha comunicación… (…) Mi experiencia siempre ha sido criarlo yo. He tratado de ser estricta, pero no tengo esa sensación de que me haya tocado tan duro”.

Pero a pesar de todo, sostuvo que es ser madre es lo más bello que hay, “desde que estaba en mi guatita comencé a hablarle, a pedirle perdón si es que estaba triste, porque no quería que nada lo afectara… (…) incluso cuando le estaba dando pecho pasaron cosas muy duras, pero siempre yo le hablaba porque sabía que tenía que estar tranquilo”.

Añadiendo que “para una mujer no hay nada que supere el hecho de ser madre, es lo más fuerte que le puede pasar a una persona”.

No puedo describir la emoción que sentí al recibir el premio “Mujer De Chile” en “los Copihues de Oro 2015” junto a mi hijo. #copihuedeoro2015 #diariolacuarta Una publicación compartida de Cecilia Bolocco (@ceciliabolocco) el 19 de Dic de 2015 a la(s) 12:41 PST