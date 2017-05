Piñera anticipa dura política en relación a los inmigrantes

En un seminario organizado por ‘El Mercurio’ de Antofagasta, el ex presidente señaló que es partidario de una política más restrictiva. Incluso habló de un “criterio de selección”.

“Yo no soy un xenófobo, pero sí creo que hay que tener cierto sentido común. Yo no tengo por qué aceptar a cualquier persona que quiera venir a Chile”, dijo Sebastián Piñera en un seminario organizado por El Mercurio de Antofagasta. El ex presidente adelantó que en caso de llegar a La Moneda se vine una dura política migratoria.

En su visita a la Región de Antofagasta, el carta más fuerte de la oposición en las próximas presidenciales señaló que “Chile no es responsable de reinsertar y rehabilitar a todos los habitantes del mundo. Uno puede tener un criterio de selección”. Una idea que profundizó al señalar que la llegada masiva de croatas y palestinos, por ejemplo, fueron un aporte. “Un país debe tener una política inteligente, y no dejar entrar lo que no queremos. Debemos tener un filtro a la migración, a los que vienen a Chile a delinquir”, afirmó.