[AUDIO] Sebastián Depolo por candidatura de Beatriz Sánchez: “La respuesta de la ciudadanía es muy favorable”

Aseguró que están creciendo y pueden cometer algunos errores.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura el coordinador de la campaña de la precandidata presidencial de Frente Amplio Beatriz Sánchez, Sebastián Depolo, sostuvo que tiene una mirada distinta de la política y creen por sobre todo que los votos son de la gente. Esto en relación a la posibilidad de que puedan llegar a respaldar a Alejandro Guillier si es él quien pasa a la segunda vuelta presidencial.

“Nosotros no andamos buscando acuerdos tempranos entre cúpulas respecto a lo que hace la gente que vota por ti en primera vuelta, yo creo que falta mucho para eso porque tenemos que desplegar las candidaturas, nosotros estamos en un proceso de primarias legales y ellos (Nueva Mayoría) no”, indicó.

Además, enfatizó que en el oficialismo no se han puesto de acuerdo ni siquiera para los solicitudes informales se ponen de acuerdo porque no se ponen de acuerdo a una lista parlamentaria, agregando que mientras Chile Vamos y el Frente Amplio van a estar los próximos dos meses en una primaria en el oficialismo estarán en un desorden.

Asimismo, indicó que en el caso que no pasen a segunda vuelta está en discusión la decisión que podrían tomar recalcando que siempre tomando en cuenta la opinión de las bases.

Con respecto a la mirada que tiene en relación a los números de las encuestas que favorecen a Beatriz Sánchez, indicó que están bastante contentos con la acogida que han tenido. “En la calle a mí me toca andar bastante con Beatriz en distintas actividades (…) y la respuesta de la ciudadanía es muy favorable. La gente que no la conoce se da el tiempo de hablar con ella, la gente que la conoce la respalda, yo creo que estamos con una buena candidatura, las encuestas las miro con algo de distancia (…) hay algunas no me gustan en su nivel de confiabilidad”, afirmó.

Por otra parte, dijo que están creciendo y que es natural que van a cometer errores en algunas cosas lo que es parte del aprendizaje. “Estamos construyendo un proyecto colectivo de forma distinta en vez de decir: miren este es el libro gigante de programa que queremos que ocurra, estamos preguntando qué es lo que más les duele, qué es lo que quieren cambiar y sobre eso hacer una elaboración”, comentó.