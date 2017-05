[VIDEO] El complejo momento que vivió Cathy Barriga en concejo municipal de Maipú

La edil aseguró que ella representaba a los vecinos.

Un tenso momento se vivió en el Concejo Municipal de Maipú luego que la alcaldesa, Cathy Barriga, fuera emplazada duramente por la concejal de la comuna, Marcela Silva (PS), quien aseguró que no la ha recibido pese a pedirle audiencia en varias ocasiones, una situación que indicó han vivido también algunos dirigentes.

“Las cámaras y las actas aguantan mucho, uno que está en terreno atiende a dirigentes y vecinos y no es como usted dice. Yo he pedido dos audiencias con usted y me ha dejado esperando y no me ha atendido. Hay funcionarios que han pedido audiencia y tampoco han sido atendidos. Los gremios no han sido atendidos por usted. La gente quiere hablar con usted”, sostuvo la concejal al principio de su intervención luego que Barriga le diera la palabra.

Según Silva en la calle le piden que la alcaldesa los atienda, añadiendo que “no diga que usted atiende a la gente, porque los dirigentes que están en la calle nos dicen a nosotros ‘la alcaldesa no nos atiende”. La concejal insistió “la tele aguanta mucho, el acta aguanta mucho. Hasta cuándo alcaldesa”.

Pero fue en ese momento cuando Barriga le cortó el micrófono asegurando que no iba a permitir faltas de respeto.

Pero Cathy Barriga no se quedó callada y le dijo “Sí, la tele da para mucho, para informar todas las decisiones que se están haciendo, yo vengo de 20 años de televisión que ha sido mi vida y no le voy a aceptar faltas de respeto, así que pido orden y pregúntele a los vecinos, yo representó a cada uno de los vecinos, trabajo también con dirigentes”.

Agregando que “Si esta administración antiguamente tomaba las decisiones solo con dirigentes, esa es la antigua administración. Yo sumo organizaciones, más a los vecinos”.

Posteriormente, la alcaldesa pidió continuar con la realización del Concejo Municipal. Otro de los complejos momentos que vivió Barriga se remonta a su comienzo en la administración municipal cuando debió explicar la desvinculación de cientos de funcionarios que calificó como fantasmas.