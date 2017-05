Yuli Cagna sorprende con nuevo cambio de look ¡Así cortó su cabello!

¡Es el corte del año!

La ex chica reality, Yuli Cagna, volvió a sorprender a sus fanáticos. Y es que la trasandina no lo pensó dos veces y se atrevió con un nuevo cambio de look, uniéndose al corte del año como lo han hecho otras famosas.

Hablamos del amado “long bob”, el corte que va un poco más abajo que los hombros y que es preciso para aquellas que no se atreven con un look más osado. Esta vez la panelista de “Así Somos” aprovechó de subir un tono más rubio.

“El mejor estilista y amigo que se puede tener. Gracias por dejarme más rubia y con mi pelito más sano”, escribió junto a la imagen.

¡Mira!

El mejor estilista y amigo que se puede tener ❤💇🏼 gracias por dejarme mas rubia y con mi pelito mas sano 💆🏼 #teadoro #estilista #friends Una publicación compartida de Yuli Cagna (@yulicagna) el 8 de May de 2017 a la(s) 4:46 PDT