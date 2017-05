Alertan por nuevo cuento del tío a través de internet

Incluso entregó los datos de la persona.

Una usuaria de Facebook utilizó su cuenta para poner en alerta a la ciudadanía en general de un nuevo cuento del tío que circula por internet. Todo habría comenzado cuando ella decidió vender un artículo a través de un sitio web, y un interesado le pidió sus datos bancarios para hacer la transferencia.

“Yo tengo un Cooler publicado en Yapo.cl a $50.000, entonces ayer me llamó un caballero diciéndome que me quería comprar el Cooler y que necesitaba mis datos de mí cuenta bancaria para transferirme el dinero… Obviamente yo le dí mis datos para que él me hiciera la transferencia. Hoy me llama el mismo “sinvergüenza” para decirme que me había transferido erróneamente 5.000.000, en vez de los $50.000 que me tenía que transferir”, comenzó relatando.

Agregando que “Efectivamente, me meto a mi cuenta bancaria y aparecía que me habían transferido $5.000.000 desde una cuenta bancaria Cencosud (adjunto foto en los comentarios). En eso, por todas las advertencias recibidas, llamo a mi Banco y me dicen que efectivamente la plata estaba transferida”.

Al revisar su cuenta se dio cuenta que “Pidieron un avance de $5.000.000 a mi nombre desde mi cuenta Cencosud… Movimiento del cual yo jamás me enteré… Y ése avance llegó a mi cuenta bancaria (porque el ladrón debe dar la cuenta bancaria del titular de la cuenta Cencosud). Y por ESO que el ladrón me llamaba para que yo le devolviera los $5.000.000 que supuestamente eran de él”.