Ex animadora de Mekano sorprende con declaraciones sobre la maternidad

¿Te ha pasado?

Ser madre es uno de los más lindos desafíos que puede enfrentar una mujer y eso lo tienen muy claro quienes ya han sido madres. Y es que tener un bebé, es conocer el amor más puro y verdadero que no morirá jamás.

Y eso lo tiene muy claro la ex animadora de “Mekano”, Verónica Calabi, quien reveló a Biut.cl que lo mejor de ser mamá es “el amor que uno siente. Como que el corazón se expande”.

No obstante, no todo es color de rosa, ya que la locutora radial precisó que lo peor de ser madre es “la falta de tiempo, porque no hay tiempo para nada”. Añadiendo, además, que “a veces soy bastante culposa, como varias. Pero he aprendido a manejar eso”.

Collar precioso de @selvabrunaccesorios 😍 Una publicación compartida de verocalabi (@verocalabi) el 4 de May de 2017 a la(s) 3:40 PDT