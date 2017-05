Hija de Josefina Montané debutó como actriz en musical

Está feliz.

Tal fue el éxito del musical de “Annie, la huerfanita”, en el Movistar Arena, hace algunos meses que los productores decidieron hacer una segunda temporada. En esta instancia se incorporó la hija de Josefina Montané, haciendo su debut como actriz, y nada menos que junto a su madre.

La rubia comentó a Página 7 que la participación de la niña, de 8 años, fue casi inevitable ya que durante los ensayos de la primera temporada la acompañó en la mayoría de las ocasiones, por lo que el director le advirtió que si había una segunda temporada la tendrían que sumar.

“Estuvimos noviembre y diciembre ensayando y la Colomba estaba casi en vacaciones o con muy pocas tareas, entonces me acompañaba a todos los ensayos y se hizo una más de las niñas, las huerfanitas, era súper amigas de ellas”, comentó.

Agregando que Colomba “Siempre me decía ‘mamá quiero ser parte de las huerfanitas’ y Eduardo Hierro, el director, me la miró y me dijo ‘si hacemos una segunda temporada, tu hija va sí o sí’ y yo sólo respondí ‘déjame pensarlo’”.

Finalmente, manifestó que su hija está feliz porque cree que siempre le ha gustado la actuación y más en este caso donde hay muchas niñas de su edad.

#annieelmusical en el @tm_lascondes del 3 al 14 de mayo