Javiera Suárez y la decisión que tomó en su batalla contra el cáncer

¡Le enviamos las mejores vibras!

No cabe duda de que Javiera Suárez es una mujer luchadora. Y es que si bien sabemos que la periodista batalla hace más de un año contra el cáncer, lo cierto es que ella no ha bajado los brazos y sigue luchando por estar junto a su hijo, Pedrito Milagros y su esposo.

En conversación con el matinal de Mega “Mucho Gusto”, la animadora indicó que la maternidad para ella “ha sido increíble desde un principio. Pensé que no lo iba a lograr pero lo logré. Ahora es increíble, Pedrito se porta muy bien. Esta semana partió comiendo colado, digno de un milagro”.

Además, mostró su nuevo look a causa de las quimioterapias: cortó su cabello. Javiera agrega que “siempre he tenido un motor, que es Pedrito. El cáncer no es un frío que se quita con pastillas. Si yo perdía a Pedrito implicada esperar en harto tiempo más para ser mamá… (…) lo que aprendí es a ser agradecida de la vida”.

Y es que la periodista está con mucho ánimo y no se echa a morir por la enfermedad. “No me gusta hablar de una lucha, es una carrera, una montaña rusa, tiene altos y bajos. Soy una convencida de que cada uno tiene su propio cáncer. Depende de cómo uno se plantee la historia. Ser feliz es una decisión”.