Nicolás Monckeberg y críticas a patrimonio de Piñera: “Esta es una hipocresía gigantesca”

¿Concuerdas con sus dichos?

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” el diputado Nicolás Monckeberg habló en detalle sobre la polémica que se generó por los US 600 millones de patrimonio que declaró Sebastián Piñera versus los US 2.700 publicados por la revista Forbes. Si bien el candidato presidencial explicó que declaró sus bienes y no los de su familia, la polémica no se detiene.

“Todas la críticas que se le hacen a Sebastián Piñera solo tienen un fin político electoral, porque con minino de detención que uno analiza lo que ahora critican de Sebastián Piñera se dan cuenta de que son, ni siquiera de ignorancia, son de mala fe”, sentencia Monckeberg.

Y ante lo mismo recuerda que, “la ley obliga a hacer declaración de patrimonio y hacer fideicomiso, la dictó este Congreso, con estos diputados y con estos senadores; cuando se discutió esa ley hubo muchos, incluyendo a Sebastián Piñera, que pedimos, incluso presentamos un proyecto aparte, que se obligara a todas las autoridades a hacer fideicomiso de los bienes en Chile y en el extranjero”, añadiendo, “y resulta que el único chileno que ha hecho aquello es Sebastián Piñera”.

Para Monckeberg el tema es claro, pues, “esta es una hipocresía gigantesca. A Alejandro Guillier lo escuché criticando a Sebastián Piñera, y por qué él no incluye los bienes de su cónyuge en su declaración de patrimonio o los bienes de sus hijos, por qué critica el gobierno a Sebastián Piñera, porque la declaración de patrimonio – que es lejos la más completa de todos – y ella ni siquiera incluye los bienes de su hijo Sebastián Dávalos, ni los negocios; o acaso Sebastián Dávalos no tiene conflicto de interés en sus actividades empresariales con su familia, o Alejandro Guillier que era un periodista destacado de CHV y en paralelo era asesor del gobierno”.

Y finalmente remata con, “aquí parece que la izquierda únicamente se acuerda de conflictos de interés, de declaración de patrimonio para juzgar políticamente y electoralmente a Sebastián Piñera pero todo esto es una incoherencia infinita”.