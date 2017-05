Omar Merlo aclaró los rumores de su posible partida a la Universidad de Chile o Universidad Católica

El defensor de Huachipato no continuaría en la Octava Región y con la obtención de su nacionalización chilena, además se postuló a la Selección Chilena.

Omar Merlo se ha logrado consagrar como uno de los grandes jugadores del fútbol chileno en las últimas temporadas, y por ello ha llamado la atención de los grandes de Santiago.

Así las cosas, el defensor central de Huachipato salió a comentar su futuro más próximo en la liga chilena: “No hay nada, nadie me ha hablado, me queda un año más de contrato, siempre cuando terminan los campeonatos hay negociaciones y conversaciones con otros equipos”.

“Nunca dije que me quería ir de Huachipato. Estoy abierto a las ofertas que puedan llegar y analizarlas, pero este club me ha dado un montón. Yo, ante todo, quiero ser respetuoso con la institución. Por ahora, lo único claro es que tengo contrato y si no hay otra cosa, seguiré acá”, agregó el trasandino que obtuvo su nacionalización chilena.

Esta aclaración llega luego de que trascendidos lo situaran como posible refuerzo de la Universidad de Chile o de la Universidad Católica para el próximo semestre. Incluso sonó en Colo Colo.

Al finalizar, Merlo no escondió las ganas de ponerse la camiseta de la Selección Chilena: “Por supuesto que me pondría la camiseta de la selección chilena, ojalá que se dé algún día. Para lograr eso debo trabajar bien en el club donde me toque estar”, cerró