“Recuerdos”: Luis Pedraza estrena canción en el día de la madre junto a su hijo de 5 años

Fue dirigido, escrito e interpretado por el propio cantante, el que además contó por primera vez con la participación de uno de sus hijos, Gabriel de tan sólo cinco años.

El cantante nacional, Luis Pedraza, estrenará el próximo viernes 12 de mayo, la canción “Recuerdos”, del compositor nacional, Juan Luis Fissore, para homenajear a las madres en su día, la cual estará disponible en todas las plataformas digitales para su reproducción y descarga.

El tema, compuesto hace casi dos décadas, fue escrito originalmente para el otrora exitoso cantante chileno, Juan Antonio Labra, quien había perdido recientemente a su madre. Tras diversas razones, “Recuerdos” nunca pudo ser grabada por el intérprete de “Niña”, lo que motivó a Fissore a presentársela a Luis Pedraza, quien en ese entonces sólo tenía 15 años.

“Con la primera vez que escuché esta canción bastó para que me enamorara de ella. Es un tema especial, distinto, ya que busca homenajear a las madres enviando un mensaje a los hijos. Si bien habla del vacío que queda en uno cuando tenemos que verla partir, también crea conciencia sobre la importancia de aprovecharlas mientras están con nosotros”, aseguró Luis.

“Recuerdos” estrena además y de manera simultánea su videoclip, el cual fue grabado en una localidad cercana a Rapel y retrata el regreso a la casa de infancia de un hijo, quien al recorrer el lugar, va rememorando todo lo que vivió junto a su madre.

“El trabajar en el video fue un gran desafío, ya que tuve que ponerme en el lugar de cómo me sentiría si perdiera a mi madre y es un sentimiento terrible. La música envía mensajes y este es para todos los hijos a que recordemos a nuestras mamás que ya partieron y valoremos, cuidemos y aprovechemos si aún las tenemos. Ojalá las celebráramos todos los días y no uno sólo”, agregó el ganador de The Voice.

Luis Pedraza estrena este nuevo material precisamente en medio de la preparación de su próxima gira de prensa que realizará en Miami, en donde ya está en conversaciones con importantes medios internacionales y aprovechará de grabar varios duetos musicales, algunos de ellos, con artistas de gran renombre mundial.