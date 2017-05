El conflicto sigue en Maipú: Cathy Barriga alude a una razón por críticas de la concejal Silva

Indicó que es difícil tomas estas decisiones.

El conflicto en Maipú entre algunos concejales y la alcaldesa, Cathy Barriga, está muy lejos de terminar. Esto luego que esta semana en el concejo municipal Barriga silenciara el micrófono de la concejal, Marcela Silva, por considerar que sus dichos eran una falta de respeto.

La integrante del concejo acusó a la alcaldesa de no recibirla y tampoco a algunos dirigentes asegurando que la tele “da para mucho”. Posteriormente, Silva junto a otros dos concejales llegaron hasta la Contraloría para solicitar la salida de Barriga debido a que indican no cumplió con lo contemplado en la ley en relación a la cuenta pública.

Frente a esto, la alcaldesa indicó a La Mañana de Chilevisión que en la concejal “Había una rabia, una odiosidad que tiene que ver obviamente con un tema personal, efectivamente se desvincularon a familiares de la concejal, cosa que no es ética”.

Además, agregó que “yo sé que es difícil tomar estas decisiones, pero si yo asumí esto es para hacer las cosas como deben ser sé que no me van a aplaudir, sé que tienen molestia, pero sé también que no es ético y no es correcto”.

Por otra parte, se comprometió a dar a conocer los nombres de las personas desvinculadas.

Mientras que, la concejal negó enfáticamente las acusaciones asegurando que la alcaldesa está faltando a la verdad.