Mon Laferte asegura haber rechazado en más de una ocasión venir al Festival de Viña

Pero salió más que triunfante.

La cantante nacional radicada en México, Mon Laferte, dio una entrevista al matinal “Bienvenidos” de Canal 13, donde sorprendió a Tonka Tomicic al confesar que en dos ocasiones rechazó llegar al Festival de Viña del Mar, y que inclusive la última vez primero había dicho que no, pero que luego cambió de opinión tras un gesto de sus fans.

“Siempre lo vi como lejano e inalcanzable el Festival. Y cuando me invitaron a ser parte del jurado y a tocar en el Festival de Viña al principio dije que no porque tenía mucho miedo”, sinceró Mon a la animadora, detallando ante lo mismo que, “sentía que no estaba preparada, que me faltaba un repertorio más como popularmente conocido en Chile porque el festival de Viña es un festival al que hay que llevar canciones populares, que la gente conozca y que las cante”.

La intérprete de “Tu falta de querer” confidenció, “cambié de opinión porque me llegó un mensaje de mis fans. Ellos estuvieron haciendo campaña para que yo fuera al festival. Y me dijeron nosotros hicimos campaña, y ahora no vas a ir, y como que estamos decepcionados”. Así que se dio coraje y dijo, “si los fans quieren que vaya y ellos se la jugaron, lo voy a hacer”.

Y sin duda alguna fue la mejor decisión que pudo haber tomado, pues se llevó todos los premios en medio de una ovación pocas veces vista, “Iba con todas las ganas de ganarme al público, de dar un buen concierto, con la banda ensayamos un montón, incluso los días que yo era jurado, en las tardes nos íbamos a ensayar. No me lo esperaba para nada”, remató.