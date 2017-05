Rabindranath Quinteros y negocios del PS con SQM: ” Yo creo que fue un error, un error mayúsculo”

¿Compartes sus dichos?

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, el senador y militante del Partido Socialista, Rabindranath Quinteros, habló en profundidad sobre el revelador reportaje de Ahora Noticias que mostró los millonarios negocios que en los últimos 13 años el PS ha hecho con cuestionadas empresas, tales como SQM y Pampa Calichera.

Ante este hecho el parlamentario destaca, “incomoda, duele, porque yo soy socialista y toda mi vida pública la he hecho en mi región prácticamente. Entonces yo no sabía, yo no tenía idea de que el Partido Socialista tenía estos recursos en este tipo de empresas”.

Sobre la comisión política del PS que manejó estos negocios agrega, “es un equipo económico donde se le encargó, según la información que tengo, que cautelara esos recursos, yo no tengo mayor antecedente”, haciendo énfasis en que, “esta es una información que uno no maneja, seguramente en alguna oportunidad, en algún instante voy a tener la oportunidad de preguntar y enterarme qué pasó y cómo fue la cosa, pero la verdad es que no tengo mayores antecedentes”.

Quinteros es tajante en señalar que lo sucedido, “es poco ético, si uno está predicando algo, uno no puede solamente predicar, eso como el cura Gatica, hay que predicar y practicarlo, Yo creo que fue un error, un error mayúsculo y que habrá que sacar las conclusiones”.

Finalmente el senador también tuvo palabras para la baja de Ricardo Lagos en la carrera presidencial, “yo no sé si hay duelo por Ricardo Lagos, pero sí yo creo que era el mejor candidato para unir la centro-izquierda, no tengo la menor duda de que si hubiese sido proclamado por el Partido Socialista en el pleno pasado, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo como Nueva Mayoría, eso lo soy por hecho”, agregando ante lo mismo, “yo creo que es la única persona que unía a la centro-izquierda. Yo creo que en el imaginario del pueblo, en el imaginario de la ciudadanía, los candidatos eran Piñera y Lagos“.