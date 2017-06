Jorge Valdivia solo es el Plan B de Colo Colo: Macnelly Torres es la prioridad

El jugador quiere regresar al cuadro que lo formó.

Los hinchas de Colo Colo sueñan con volver a ver a Jorge Valdivia vistiendo la camiseta del cacique, pero aquel interés no está consensuado en la directiva alba.

Esto porque algunos directivos cuestionan la calidad física en que se encuentra actualmente en volante nacional, por lo que solo sería el plan B de la institución.

¿Quién es la prioridad para la plaza de volante de creación? Es el colombiano Macnelley Torres “Macnelly tiene muchas ganas de venir. Está presionando y poniendo mucho de su parte para convencer a Nacional. El problema es que el club lo quiere retener”, explican desde el estadio Monumental en conversación con La Tercera.

Pese a que está compleja la transferencia, en Macul no pierden las esperanzas, pero se ponen un plazo. “La operación no está caída. Hay que ver cómo reacciona el club colombiano estos días que vienen ante la voluntad de Macnelly, quien anhela nuevos desafíos. Como sea, el asunto tiene que quedar zanjado la próxima semana. No podemos esperar más”, advierten desde el directorio.