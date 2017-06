La inesperada razón que llevó a Maca Tondreau a entregar su renuncia a TVN

Apenas la rubia se enteró de la noticia, amenazó a sus jefes con dejar el espacio.

Esta semana, Macarena Tondreau, habría ofrecido su renuncia al matinal Muy Buenos Días y a TVN por un inesperado conflicto con la producción.

¿La razón de esta radical decisión? La llegada de Paola Camaggi al programa para hablar de moda y tendencia. Ya que cabe recordar que la ex modelo se ha referido en muy malos términos al esposo de la rubia, Alfredo Alonso, en el marco de su antigua relación, lo que incluso provocó que el productor la demandara por injurias y calumnias.

Apenas Tondreau se enteró de la noticia de que compartiría pantalla con ella, amenazó a sus jefes con dejar el espacio. Sus superiores le dieron la opción de que no se vieran durante la sección de moda, no obstante, pero igual Macarena habría ofrecido la renuncia al Muy Buenos Días y también al canal, informó La Cuarta.

Al ser consultada por la situación, la ex esposa de Alfredo Alonso le bajó el perfil a la ausencia de Macarena en el set el pasado día miércoles. “Ay, no sé, paso, no tengo idea. Me invitaron, fue súper cortito, porque se atrasó con el tema de las lluvias, lo tuvimos que hacer bastante breve”.

Finalmente, sobre la posibilidad de seguir en el matinal, Camaggi indicó que “si sale algo en tele, entretenido, que tenga que ver con la asesoría de imagen, yo feliz, encantada, no tengo problema”.