Gala Caldirola sorprende a Mauricio “Huaso” Isla con extensa dedicatoria en su cumpleaños

Muchas felicidades.

Este 12 de junio el seleccionado nacional Mauricio “Huaso” Isla cumple 29 años de edad, y su polola, la reconocida chica reality Gala Caldirola aprovechó su cuenta Instagram para dedicarle públicamente un largo y emocionante mensaje en este día tan especial, en el cual producto de la Copa Confederaciones no podrá festejar al lado de su amado.

“Hoy hace 29 años que nació una persona que hace apenas uno llego a mi vida para llenarla de alegría, de cariño y deseo, de ternura y pasión, de risas , llantos y sueños juntos… De momentos que nunca olvidaré. Llego una persona luchadora, fuerte , un buen papá , un buen hijo, un buen amigo, una persona maravillosa, con fe y valores , alguien que comparte la misma luz que yo. Sin prejuicios, sin condiciones. Alguien que me deja ser yo misma y me ama por lo mismo. Hoy , no más que nunca, porque para mí cada día a tu lado es importante , desearía estar a tu lado. Pero las circunstancias lo impiden por que tienes objetivos que cumplir! Pero no importa , mi corazón estará contigo siempre allá donde tu estés. Le doy gracias a la vida por haberte puesto en mi camino y deseo profundamente poder seguir este camino para siempre y que este solo sea el primero de muchos cumpleaños que pueda dedicarte palabras de amor! Por qué te amo , te admiro y creo en ti! Déjame ser hoy y siempre tu apoyo incondicional ❤️ feliz cumple mi vida!!!! #love #happybirthday #29 #geminis”, escribió la joven.

Si bien el jugador de La Roja se limitó a responder a través de la misma red social con un escueto “GRACIAS MI VIDA 😍”, lo cierto es que la publicación de Gala generó un sin número de felicitaciones para el futbolista por este nuevo año de vida.