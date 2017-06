[VIDEO] José Antonio Kast sostuvo que si llega a ser Presidente rompería relaciones con Venezuela y retiraría al embajador

Tiene su favorito en Chile Vamos.

El diputado y candidato presidencial, José Antonio Kast, ya reunió las firmas para inscribir su candidatura independiente las que se encuentran en plena revisión en el Servicio Electoral y ya nada lo detiene en su camino a La Moneda. El parlamentario conversó con El Periscopio y respondió a todo, desde que hace en su casa hasta que haría si llega a convertirse en Presidente de la República.

Kast es un hincha de la Universidad Católica que se considera el marido ideal y que tiene como placer culpable “los porotos con rienda en el tercer plato”. Pero eso no es todo porque se la jugó y le entregó el Premio Limón a su par en la Cámara Baja, Hugo Gutiérrez.

Ante el mal momento que pasó el senador y precandidato presidencial, Manuel José Ossandón, en Tolerancia Cero al no acordarse del Acuerdo de París manifestó que “yo creo que si le hubiesen preguntado a cualquiera en la Cámara de Diputados una semana antes del tema de Trump nadie se hubiera acordado”.

El presidenciable no titubeó al ser consultado quien es la mejor carta de Chile Vamos a La Moneda. “Felipe Kast, mi sobrino”, afirmó con una sonrisa.

Consultado sobre su opinión de Augusto Pinochet indicó que se trata de alguien que transformó Chile. “Claramente lo que es hoy día Chile en gran parte es porque él supo convocar a ese Gobierno que es criticado por muchos”.

En cuanto a Manuel Contreras sostuvo que se trata de una persona que violó los derechos humanos.

Legalización de la marihuana

El diputado dijo no estar de acuerdo con la legalización de la marihuana, aunque recalcó “yo no tengo problemas que se haga algo con la marihuana desde el punto de vista medicinal, pero que lo hagan los laboratorios, que tenga certificación ISP, pero claramente si me dicen que van a cultivar una plantita en la casa para hacer aceite no es así. Eso es para fumarse un buen pito”.

Ejes de Gobierno

Sobre la posibilidad de bajar algunos impuestos en caso de ganar en las urnas y llegar a La Moneda explicó que partiría con el IVA, “siempre he dicho que bajaría un punto de IVA por año”. Esto lo haría terminando con el Transantiago, después seguiría por lo que llamó “apitutocracia” y no permitiría que se construyan más “monumentos a la ingeniería” como el puente Cau Cau.

En referencia al conflicto de UBER con los taxis básicos planteó que “lo que haría como Presidente de la República es decirle a todos los taxis colectivos es yo les voy a poner la misma plataforma tecnológica que tiene UBER”.

Consultado sobre la posibilidad de que se apruebe en el Congreso el proyecto de despenalización del aborto en tres causales afirmó que si llega a ser Presidente lo primero que haría sería enviar una iniciativa que derogue la ley de aborto.

En segundo lugar enfocaría “todos los recursos del presupuesto a las materias reales, primero al trabajo con las mujeres que quieren abortar y ahí inyectaría muchos recursos para mostrarles un camino distinto al que le muestran todas las personas que son partidarias del aborto”.

Bolivia, Venezuela y La Araucanía

Kast indicó que si llega al Gobierno lo primero que haría con Bolivia es decirle que le construiría “la mejor carretera que se pudieran imaginar para que puedan circular por territorio chileno y que le daríamos el mejor puerto que ellos pudieran imaginar para exportar todo por Chile”.

En cuanto a Venezuela sostuvo que rompería relaciones “mañana, retiraría al embajador y haría que todos los organismos internacionales comiencen a presionar de tal manera que Maduro tenga que dejar el poder”.

Finalmente, sobre los hechos de violencia que se viven en La Araucanía indicó que lo único que no se puede decir “es lo que dijo Beatriz Sánchez o lo que dice Guillier que no hay terrorismo.