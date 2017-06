Luksic respondió a la la solicitud de trabajo realizada por Edmundo Varas a través de Twitter

El empresario, que se ha transformado en un activo usuario de la red social, respondió a la petición del ex chico reality con el siguiente mensaje…

Sorpresa causó durante esta jornada la solicitud de trabajo realizada por Edmundo Varas a Andrónico Luksic. El ex chico reality utilizó su cuenta de Twitter para pedirle al dueño de Canal 13 una oportunidad laboral.

“Me gustaría que me recibiera para que me escuche con atención y poder ser comentarle mis intenciones de se parte de Canal 13” y “soy un joven que entregué parte de mi vida a su canal, con grandes momentos televisivos que pasaron a la historia” fueron parte de los mensajes que envió.

Y, como ya se ha hecho costumbre en en el empresario, quien se ha transformado en un activo usuario de Twitter, respondió su inquietud a través de la misma red social. “No intervengo en las contrataciones de los equipos en Canal 13. Lamento no poder ayudarlo”, afirmó.

@aluksicc

Me gustaría que me recibiera para que me escuche con atención y poder ser comentarle mis intenciones de se parte de @canal13 .

— Edmundo Varas A (@one_varas) June 13, 2017