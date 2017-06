Tras impasse en ‘Tolerancia Cero’, Ossandón nuevamente enfrenta las cámaras

En un nuevo capítulo del programa Aquí está Chile, la participación del candidato presidencial estuvo marcada por el matrimonio homosexual, escuelas rurales y ley de aborto…

Se trataba de la primera aparición pública de Manuel José Ossandón tras su comentado impasse en ‘Tolerancia Cero’. Programa en el que se mostró dubitativo, e incluso dijo desconocer el trasfondo del Acuerdo de Paris.

Tal como se esperaba, su participación en Aquí está Chile no sólo generó expectativa , sino que también estuvo marcada por lo ocurrido. “Esta semana me di cuenta que cuando uno se equivoca, en Chile, lo crucifican”, dijo el candidato, haciendo alusión al episodio.

Matrimonio Homosexual

El primer punto de tensión estuvo marcado por la participación de Matilde López Atala, hija de la jueza Karen Atala, quien le preguntó si legalizará el matrimonio para personas del mismo sexo.

Al respecto el candidato señaló que los niños tienen derecho de que tener un padre y una madre y es deber del Estado defender esos derechos. “Yo vivo en una familia homoparental actualmente y tengo todo lo que podría desea, y todo lo que siempre quise”, dijo la joven de 22 años. “le está negando eso a un montón de niños, menores que no pueden hablar pos sí mismo, que están marginados y necesitados de esas familias”.

Ante eso, el candidato señaló el “el rol de las autoridades es tratar de buscar lo mejor que uno crea, con sus convicciones, para esos niños (…) Yo no he dicho que en un hogar homoparental no pueda existir cariño y amor, y claramente Matilde, con lo que ha dicho, es súper difícil lo demuestra, pero como autoridad, yo creo que hay que tener políticas públicas que protejan los derechos de otros. Los niños también tienen derechos”.

Luego, Daniel Matamala le consultó respecto a la evidencia científica que demuestra que su postura genera un mejor desarrolló en los niño. Esto porque sí existen estudios de universidades que plantean que no hay diferencias entre niños criados por parejas homoparentales y heterosexuales. Al respecto Ossandón dijo, “entonces no lo voy a poder nombrar a usted ministro de Justicia (…) para mí por lo menos vale más mi convicción. Pero yo soy súper transparente contigo, opino distinto y tengo claro que no voy a ser tu candidato.

Escuelas rurales

Otro de los aspectos que marcaron la participación de Ossandón en el espacio televisivo fue el relativo a la situación de desprotección que se vive en las escuelas rurales. Por lo mismo, un profesor le preguntó cuál es su propuesta al respecto. Y si bien reconoció las dificultades que se vive en la materia, señalando que “hoy en día la realidad de la educación rural no se conoce”, no manifestó propuestas al respecto.

“Yo llevo diez años trabajando, diez años de postergación con las escuelas rurales, y yo lo escucho y usted me dice que somos lo que botó la ola. Si yo sé que somos eso, porque siempre nos han tratado así, pero yo quiero ver un cambio en eso. Por algo usted se está candidateando a presidente, quiero ver algo distinto”, dijo Cristian. Docente presente en el estudio.

“Bueno si tu quieres que yo haga una lista de supermercados y que me ponga aquí a prometer cosas que no voy a poder cumplir y que dependen de cosas mucho más integrales, te vas a ir muy triste. Lo que sí me puedo comprometer contigo, que es un tema que vamos a ver en profundidad porque lo viví como alcalde, yo tuve el problema de poder pagarle el sueldo a escuelas unidocentes. Conozco tu realidad, pero no te voy a mentir y a decir que hoy Chile tiene una solución para ti, porque no la tiene”.

Derechos de niños trans

Finalmente otro de los puntos álgidos fue el referente a los derechos de los niños transgéneros. En la ocasión fue increpado por Juan Carlos Tapia, padre de un niño transgénero. “Ya que usted no se maneja, y no es profesional en estos temas, me gustaría hacerle una pregunta más directa ¿Usted es hombre o es mujer? Si usted sufriera un accidente y tuvieran que quitarle todos sus órganos sexuales ¿seguiría siendo hombre? Ustde no es hombre porque tiene sexo masculino. Usted tiene una identidad señor Ossandon que es la misma que tiene mi hijo”, dijo el hombre.

Al respecto, el aspirante a la Moneda dijo el es senador de la república, “no soy ni siquiatra ni endocrinólogo. Y a nosotros, en varias reuniones, nos explicaron que hay muchos casos que son enfermedades y otros que no son enfermedades. Como tambien hay gente que es mujer y puede tener algunas partes de hombre. Y para eso hay tratamientos. Pero la ley no puede ser sólo para un caso”.

Ossandón sobre los transgéneros en Chile: “Hay algunos casos que los trans si son enfermedades” #AquíEstáChile pic.twitter.com/KjXbmQgSSH — Chilevisión Noticias (@CHVNoticiascl) June 13, 2017