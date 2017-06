Discurso de Karol Dance en “Mucho Gusto” a jóvenes en situación de calle genera controversia

¿Se le pasó la mano?

La mañana de este martes en “Mucho Gusto” mostraron la situación que viven Andrea y Javier, dos jóvenes que por años han tenido como hogar una carpa en el centro de Santiago. Ella a los 14 años dejó su casa producto de la violencia intrafamiliar de la que era víctima y él con apenas 5 años también tomó la decisión de no volver a su hogar. Ambos contaron lo duro que es llevar una vida así, comiendo de los basureros y buscando una oportunidad para salir adelante, las cuales muchas veces ha sido negada por el hecho de no contar con un domicilio fijo.

Tanto Andres como Javier señalaron en conversación con el matinal de Mega que lo único que desean es un “empujón” para un trabajo, de esta manera podrán tener dinero y en el futuro lograr un techo seguro para establecerse como familia. Y si bien muchos concordaron con aquello, fue Karol Dance, panelista del espacio, quien no tuvo reparos en señalar que no estaba 100% de acuerdo con lo que decía esta pareja.

“Ellos son dos jóvenes que tienen dos manos, y lo más importante es tener la fortaleza de querer salir adelante. La verdad es que la historia es súper conmovedora pero no me gustó que ellos estén esperando que les den un empujón”, señaló sin tapujos el comunicador, quien agregó, “Ellos no tienen ninguna situación de discapacidad y tampoco son adultos mayores. Creo que más allá de que la sociedad les ha cerrado muchas puertas ellos también están cerrando las puertas a la sociedad”, palabras que inmediatamente hicieron reaccionar a las redes sociales, entre quienes apoyan a Karol y quienes lo tildaron de poco humano.