Jennifer Warner se emociona hasta las lágrimas en “Intrusos” con recuerdo sobre Felipe Camiroaga

Siempre presente…

El 02 de septiembre del 2011 es un día que marcó la historia de nuestro país, una avioneta capotó en el archipiélago Juan Fernández sin dejar sobrevivientes y entre los pasajeros figuraba Felipe Camiroaga, uno de los animadores más importantes de la televisión chilena. En el programa “Intrusos” revisaban las declaraciones que entregó sobre el fallecido comunicador la medium Victoria Mayen en “Mentiras Verdaderas”, cuando Jennifer Warner rompió en llanto.

“Pasó lo del funeral de Felipe y yo recuerdo haber ido caminando por la calle Sánchez Fontecilla un día de la tarde a la salida de mis clases de yoga y de repente veo caminando al papá de Felipe cruzando la calle, habían pasado seis días, cinco días, de la misa y el funeral, y yo le digo ‘Jorge, tío Jorge, qué gusto de verte y darte este abrazo, darte mi pésame, no pude ir al funeral, no pude estar contigo, ¿cómo estás? cómo te sientes?’ Bien me dijo Jenni, bien, estoy tranquilo”, recordó la animadora con clara emoción.

Para luego señalar que ella le recomendó ir a alguna terapia de sanación para poder lidiar con el dolor de haber perdido un hijo, pero el padre de Felipe la sorprendió respondiéndole, “Jenni, vengo caminando de una canalización con Felipe, acabo de estar con una persona muy espiritual a la cual me derivaron y acabo de conversar con Felipe y tengo la fe y la certeza de poder decirte que él está bien”.

Y finalizó entre lágrimas, “cáchate el regalo que me estaba dando la vida, yo no pude despedirme de él en ese momento pero, me emociona heavy contarlo en tv y espero que el tío Jorge no se ofenda porque estoy develando este momento, pero él me dice Jenni estuve conversando con él, Felipe está bien, no sufrió y él está en otro lugar y él nos va a acompañar siempre”.