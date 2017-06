Las confesiones de Camila Recabarren ahora que no vive junto a Joaquín Méndez

Ya llevan más de una semana viviendo separados.

Terminaron en el mes de marzo, pero recién a fines de mayo lo dieron a conocer públicamente, Camila Recabarren y Joaquín Méndez, la pareja que encantó a medio Chile con su historia de amor en “Volverías con tu ex?” ya no siguen juntos, y es más, hace unos días que se encuentran viviendo en casas separadas. Un duro golpe a la vida de la joven oriunda de La Serena.

“Tengo 26 años y sé lo que es pasarla mal”, confiesa Camila, pues su separación con Joaquín se incluye en el libro de sus cosas malas, donde están, la separación de sus padres cuando ella tenía 15 años y la polémica con el padre de su hija Isabella. De hecho en su juventud se vio sumergida en una depresión, “no es fácil, pero depende de una cuánto rato quieres estar deprimida”, destaca en conversación con LUN.

Respecto al día en que el argentino dejó el departamento que compartían, la panelista de “Hola Chile” de La Red sincera, “ese día sentí mucha pena. No quise salir ni hacer nada. Lloré todo lo que tenía que llorar, pero no voy a estar eternamente mal por alguien”.

¿Qué fue lo hizo?, la joven rememora, “puede sonar místico, pero hay que cerrar todos los círculos para no dejar nada pendiente y ver los problemas como un gran aprendizaje. Concretamente cuando tengo pena escucho música, me tomo una cerveza aunque esté sola, me como un chocolate y me voy con mi pelota de básquetbol a una plaza. Ahí la lanzo y la lanzo hasta que siento que voy botando la pena. Hacer deporte es súper bueno”.