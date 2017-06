Esteban Pavez pidió salir de Colo Colo para partir a Qatar. ByN analiza la propuesta

El volante de los albos quiere “asegurar su futuro” y sabe que en el Monumental no lo hará. Desde distintas partes tiene ofertas.

El mercado de fichajes del fútbol chileno sigue avanzando y ahora en Colo Colo están al tanto de la posible “fuga” de uno de sus estandartes.

Pasa que Esteban Pavez quiere partir de Colo Colo. Así lo aseveró La Tercera, quienes asegura que el volante desea emigrar a Qatar, Australia o México, países de donde tiene ofertas y se reunió con los dirigentes de ByN para acordar su salida.

La publicación sostiene que progresivamente la carta del mediocampista ha ido bajando. Si hace algunos años estaba tasado en US$ 2.5 millones, hoy la mesa directa de Aníbal Mosa la bajó a US$ 2 millones incluso pudiendo aceptar US$ 1,5 millones.

Desde el fútbol qatarí ofrecieron dicho monto y lo quieren pagar en dos cuotas, lo que difiere de lo pedido por ByN: “Quiere partir y le vamos a dar las facilidades para que parta, pero dentro de un contexto. Pavez es un jugador muy importante para nosotros y vamos a esperar las propuestas que lleguen”, comentó Mosa.