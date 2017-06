Jorge Pizarro cree que Carolina Goic no tuvo la intención de ofender a Karol Cariola con sus palabras

Considera que estas cosas no ayudan al debate.

En conversación con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura el senador de la DC, Jorge Pizarro, se refirió a la polémica que surgió este lunes luego que la candidata presidencial, Carolina Goic, se refiriera a la Karol Cariola, como la “chica comunista”. Esto tras el rol que la diputada PC cumple en la campaña de Alejandro Guillier.

A juicio de Pizarro los dichos de unos a otros no ayudan en nada a las campañas presidenciales de Goic y Guillier. “No contribuye en nada al debate entre los chilenos tampoco”, indicó.

Además, manifestó que no le cabe duda que Goic no tuvo ninguna intención de “ofender a nadie, ni menos a una colega mujer diputada, y el concepto de izquierdización a mí me parece que no es lo más adecuado para tratar de diferenciarse con fuerza de otras cosas que tenemos mucho en común”. Estos temas son según el senador: salud, educación, economía, y sistema previsional.

El ex presidente de la DC indicó “es cierto que los números no nos han acompañado, pero la decisión del partido fue levantar una candidatura que pudiera llegar hasta noviembre con un mensaje más nítido y más claro, y ahí es donde creo tenemos que centrar nuestros esfuerzos”.

En cuanto a las presidenciales, considera que están frente a un desafío muy grande “que tomó concientemente el partido en su junta nacional y eso implica plantear una candidatura presidencial con una propuesta programática y ojalá buscando acuerdo con todas las fuerzas de centro-izquierda. Eso no es fácil de hacer en los tiempos que corren y tampoco es fácil hacerlo al ir contra la corriente, pero esto si tiene un objetivo y es que la Democracia Cristiana pueda perfilar una alternativa muy distinta a la de derecha”.