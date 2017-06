Primarias presidenciales: Piñera presenta el Plan de Transporte Tercer Milenio

También contempla a regiones.

El ex Presidente de la República y actual precandidato a La Moneda de Chile Vamos, Sebastián Piñera, presentó este martes el denominado Plan de Transporte Tercer Milenio que dentro de sus objetivos tiene terminar con el Transantiago. Este sistema de transporte según el ex Mandatario no “cumplió su misión ni promesa”.

“Nuestro objetivo es que Chile sea dentro de los próximos 10 años un país desarrollado, un país sin pobreza y un país con calidad de vida para todos su habitantes (…) Un componente central de un país desarrollado es tener un sistema de transporte público de calidad, seguro, que dé certezas, y que permita mejorar la calidad de vida de todos los habitantes”, comentó.

La iniciativa presentada por Piñera contempla a la región Metropolitana y a las regiones. En el caso del Gran Santiago está compuesto por dos etapas, la primera de ellas comenzaría en 2018 y se extendería hasta 2018. En este tiempo se contempla renovar los buses, extender la tarifa baja del Metro y fortalecer el uso de la bicicleta como medio de transporte.

Mientras que, en una segunda etapa sumaría tres nuevas líneas del Metro y más ciclovías. Para concretarlo se contaría con financiamiento público y de concesiones.

Además, en ciudades como Coquimbo, La Serena, Rancagua, Temuco y Valdivia se enfocaría en tranvía en 2026.