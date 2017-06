[TUIT] Patricio Rubio no sigue en México y podría volver a uno de los grandes de Santiago

El ex delantero de la Universidad de Chile fue literalmente cortado por su entrenador en Dorados de Sinaloa y debe definir su futuro.

Es definitivo. El pasar de Patricio Rubio por el fútbol mexicano no va más. El ex delantero de la “U” no seguirá en Dorados de Sinaloa tras ser desechado por su actual DT tras problemas disciplinarios.

Así lo confirmaron diversos periodistas mexicanos, quienes aseveran que Rubio deberá buscar nuevos rumbos en el fútbol, pues tanto Dorados como Querétaro, club dueño de su pase, no están interesados en contar con los servicios del goleador.

El ex Unión Española, Barnechea y formado en Colo Colo podría regresar a uno de los grandes de Santiago y según diversos reportes, ya habría tenido contactos para volver a la capital chilena y seguir con su irregular carrera.

Por problemas disciplinarios, @Dorados no renovó préstamo de Pato Rubio y en Gallos no es considerado. Aceptarán ofertas; hay interés en 🇨🇱 pic.twitter.com/Y3F96QDWsc — Cristian Rivas (@cmrivass) June 12, 2017