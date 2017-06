Sebastián Piñera también se sometió al escrutinio ciudadano en Aquí está Chile

El ex mandatario se transformó en el quinto invitado del programa de Chilevisón, el cual sometió a los candidatos presidenciales a un formato inédito en la televisión chilena…

La noche de este miércoles de desarrolló el último capítulo de ‘Aquí está Chile’, programa de Chilevisión que sometió a los candidatos presidenciales no sólo a las preguntas de periodistas, también al escrutinio ciudadano. Y en esta ocasión fue Sebastián Piñera quien se sometió al formato, abordando temáticas como delincuencia, pueblos originarios e inmigración.

Delincuencia

El primer tema que debió enfrentar el ex presidente fue el de la delincuencia, con la pregunta de Gloria Quiero. La abogada que, sufrió la muerte de su esposo asesinado en un asalto, y a meses de ese hecho fue asaltadas en su casa, emplazó directamente al candidato a que se comprometiera con su caso. “Señor Piñera, si usted resultara electo Presidente, ¿qué compromiso tomaría conmigo para llevar a los asesinos de Joaquín a la cárcel y que cumplieran condena?”

Ante lo cual Piñera señaló que el compromiso de su futuro Gobierno es uno solo “Para ser sincero y responsable. Voy a hacer lo humanamente posible, no para derrotar la delincuencia. Eso es imposible. Yo como Presidente voy a dedicarme en cuerpo y alma, y voy a liderar personalmente la lucha contra la delincuencia”. Además apuntó que en una eventual administración, se preocupará de realizar una modernización de Carabineros, para que sean mucho más eficaces en la tarea de prevenir los delitos, además de fortalecer toda la cadena judicial.

También reconoció que la cárcel hoy es un lugar donde no se produce ninguna rehabilitación, “pero vamos a duplicar las oportunidades para los que están privados de libertad se eduquen o trabajen. Y vamos a etsbalecer un sistema de alerta temprana, para que los niños que hayan cometido su primer delito, no se transformen en delincuentes y logres rehabilitarse”.

Inmigración

Eliana Olaya, una niña colombiana de once años, fue la encargada de colocar sobre la mesa el tema de la inmigración. La menor, que reside en Iquique junto a su familia, expuso su experiencia como inmigrante. “Me gritan cosas, me ven con malos ojos”, dijo en el estudio, para luego preguntar al ex presidente por el “criterio de selección” que dijo que impulsaría. “¿Cuál va a ser ese criterio?”.

Al respecto, el candidato repudio los actos de discriminación en contra de los inmigrantes, señalando que “ése no es el Chile que queremos, ni es el trato que merecen las personas que vienen a buscar una mejor vida. Ésa tradición la queremos mantener”.

Luego señaló que lo que la idea que presentaron es la de “cerrar las fronteras de Chile a aquellos que vienen a cometer delitos. A quienes vienen a Chile, de forma legal, a buscar una mejor vida, siempre van a ser bien recibidos”, asegurando que la manera de lograr eso será estableciendo un sistema de información mucho más eficaz como el que ya establecimos con la Alianza del Pacífico.

Pueblos originarios

El tema del conflicto mapuche fue planteado por Juan Pichún, lonco mapuche invitado al programa. En su intervención, apuntó a una posible militarización de la zona de La Araucanía en un eventual Gobierno suyo. “En su gobierno, ¿más devoluciones de tierra, o más pacos para las comunidades?”

“Yo hablo de los carabineros, por los cuales tengo el mayor aprecio y respeto, porque he visto como en forma abnegada y sacrificada arriesgan su vida por proteger la nuestra. Y no hablo de pacos, porque me parece que es muy despectivo y muy agresivo. Igual como usted pide respeto para el pueblo mapuche, porque se lo merece, yo pido respeto para Carabineros de Chile”, fue lo primero que señaló el candidato.

Luego desmintió que hayan planteado una militarización de la zona. “Todo lo contrario, hemos hablado de un plan con tres pilares, lograr que la región de La Araucanía tenga un proyecto especial de desarrollo económico social. Una valoración, promoción y proyección de los que es la cultura del pueblo mapuche. Por supuesto que en Chile tenemos diferentes culturas, pero somos un sólo país. Usted como yo somos chilenos. Y por tanto, decir que los mapuches no cometen terrorismo, no estoy de acuerdo… no es la naturaleza de la persona la que califica el acto terrorista, sino que la naturaleza del delito. Y nadie está libre de cometer un delito terrorista. Y por eso, la tercera medida es aplicar la ley antiterroridsta cuando corresponda”.

Finalmente dijo que el terrorismo “es un enemigo cruel, implacabale. Que mata y quema vivos a una pareja de ancianos, como fue el caso del matrimonio Luchsinger-Mackay. Que quema iglesias católicas, evangélicas, sin ningún respeto por las creencias religiosas. Que quema maquinarias, que quema cosechas y quema galpones… por lo tanto, si alguien comete un delito terrorista, independiente de si es o no miembro de un pueblo originario. En nuestro Gobierno sí vamos a aplicar la ley antiterrorista, porque así estamos defendiendo los derechos humanos de millones y millones de chilenos”.

Familia homoparental

Rosario Neto, fue otra de las invitadas que manifestó un tema contingente. La chef comentó que hace diez años tiene una relación con su pareja, y que hace algunos años decidió formar una familia, lo que fue posible gracias a una inseminacion artificial. El problema es que no tiene ningún derecho legal ante su hijo. “¿Cómo podría, en un posible gobierno suyo, proteger y dar igualdad ante la ley a niños como Iñaki y familias como la mía?”

“Una de las cosas que vamos a hacer es revisar que cuando hay una madre biológica, su pareja, sí tenga la posibilidad de quedarse con la tuición. Yo sí creo que usted debería tener un derecho preferente a la tuición de ese hijo”. Ahora, respecto a la adopción, su postura no fue tan abierta. “Yo pienso que la adopción no es un derecho de los padres, sino que es un derecho de los niños. Y es el bien superior del niño el que hay que tener en cuenta”, afirmó.

¿Ley pareja?

Finalmente el tema más polémico, y el cual lo llevó incluso a evaluar si cumplieron o no con los estándares de su gobierno Pablo Longueira y Pablo Wagner, fue el planteado por un microempresario multado por no entregar boleta por 300 pesos.

Por lo mismo, y ante la desproporcional medida de la justicia, se le consultó por la condonación que se hizo durante su gobierno a la empresa Johnson, y si en una eventual futura administración esto se iba a repetir.

Al respecto dijo que ésa es una decisión que toma el director del Servicio de Impuestos Internos. “El Presidente designa al director, pero una vez que lo designa, no tiene capacidad ni atribuciones para decirle a quien multar y a quien no, precisamente para evitar que se politice. Por lo tanto lo que yo le puedo asegurar es que vamos a establecer criterios generales para que en el proceso de conmutación de deudas no haya tanta discrecionalidad del director del SII”.

Y al ser consultado por la responsabilidad de sus ex ministros, Pablo Wagner y Pablo Longeuira, en casos de corrupción, y si cumplen con estándares éticos y políticos el candidato dijo respecto al primero. “Pablo Wagner nunca me sugirió ningún nombre para el directorio de Codelco”, dijo Piñera sobre el imputado en el Caso Penta. Además dijo que al designar a los ministros no se preocupa “solamente si tienen o no problemas con la ley. Me preocupo de su capcidad, de su servicio público, de su compromiso, de su lealtad, se su experiencia”.