De Mussy y elección de gobernadores regionales: “Nosotros vamos a estar siempre ahí para oponernos a las cosas mal hechas”

La polémica no se detiene.

En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, el diputado Felipe de Mussy sale al paso de las declaraciones de la vocera de Gobierno, Paula Narváez, quien señaló que derecha es la que impide que el país se desarrolle con más democracia, haciendo alusión al rechazo del artículo transitorio que permitía que la elección de gobernadores regionales fuese este año en conjunto con las parlamentarias y presidenciales.

“Si la Nueva Mayoría va a seguir haciendo la reforma de mala manera, de forma imprudente, de forma que finalmente van a salir mal los proyectos, nosotros vamos a estar siempre ahí para oponernos a las cosas mal hechas”, puntualiza De Mussy.

Para posteriormente explicar, “nosotros queremos ser muy claros en esto, en general estamos a favor de la elección democrática de gobernadores regionales, hay que ser claros también, en que todavía no tenemos idea cuál va a ser el real nivel de responsabilidades y atribuciones que va a tener el gobernador regional porque recién se está discutiendo en el Senado”.

El diputado además entregó punto por punto su análisis a esta problemática, “aquí primero hay un problema técnico, el director del Servel a nombre del consejo del Servel dijo que primero no se debería ni siquiera discutir una reforma de esta envergadura en año eleccionario, y segundo que prácticamente Servel no tiene la capacidad para hacerse cargo”.

Agregando, “además hay un tema jurídico, aquí se está violando la constitución porque no se permitiría de hecho que los independientes puedan competir en un cupo de gobernador regional y para qué hablar de las primarias que no existirían porque no habría el tiempo, y finalmente hay un tema político. Yo creo que estos son manotazos de abogados, porque cómo ven que claramente la Nueva Mayoría se está acabando y probablemente se siente que Piñera será el próximo Presidente de Chile, están tratando de buscar lugares de poder para en el fondo no soltar lo que hoy día son los recursos del Estado”.