Trabajadores de TVN muestran su indignación tras dichos de María Luisa Godoy en matinal

Qué mal.

Desafortunados por calificarlos de alguna manera fueron los dichos que emitió la animadora del “Muy Buenos Días” de TVN, María Luisa Godoy, en el espacio matutino que conduce junto a Cristián Sánchez cuando estaban hablando de los millonarios jubilazos que indignan al país. En eso la conversación se derivó a las empresas públicas y privadas, y la comunicadora sorprendió a todos con su intervención.

“Nosotros somos una empresa pública, entonces también revisemos los sueldos de todos nosotros”, sentenció ante la sorpresa de todos. Andrea Arístegui le refutó que no era así, “pero de otras características María Luisa”.

El tema no terminó ahí y la animadora insistió, “es plata de todos los chilenos, una empresa pública”, mientras la periodista insistía, “aquí a nosotros no nos pagan con impuestos María Luisa”. Palabras que provocaron el enojo de los trabajadores de TVN, quienes publicaron un comunicado oficial al respecto, “Consideramos particularmente grave que la conductora de un programa que semanalmente tiene casi 28 horas de emisión, no maneje estos antecedentes, que además están descritos con claridad en la página web del canal. Además, resulta lamentable que estas desafortunadas declaraciones se conozcan mientras se discute en el Congreso el proyecto de ley sobre capitalización de TVN, que será clave para la viabilidad de la empresa a largo plazo. Una iniciativa que cuenta con el respaldo y compromiso de los trabajadores”, señala parte del escrito.