Colo Colo confirma el fichaje de Óscar Opazo para el Transición 2017

El defensor de Santiago Wanderers deja el puerto principal de Chile para recalar en el cuadro popular.

Ya está el primero. Colo Colo es el primero de los “grandes” que remueve el mercado de fichajes del fútbol chileno. Los albosse quedaron con la carta de Óscar Opazo, hoy ex jugador de Santiago Wanderers.

El defensor, campeón con la Selección Chilena de la China Cup, aseveró que: “Estoy muy contento, bastante feliz. Estoy consciente y creo que es un paso muy importante en mi carrera, me va a servir bastante y quiero aprovecharlo al cien”.

“Es un paso muy importante. Estoy muy agradecido con Wanderers que me hizo crecer como jugador y como persona. Trataré de aprovechar al máximo la oportunidad que me están dando en Colo Colo“, agregó el “torta”.

Finalmente comentó a que viene en el cuadro popular: “No he tenido la oportunidad de hablar con el entrenador. Ya veremos en qué posición me va a ocupar, pero vengo dispuesto a jugar y sea cual sea la posición que me ocupe, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible”.