Colo Colo se mete en la negociación de la Universidad de Chile con O’Higgins por Francisco Arancibia

La puntería de los albos subió por el ariete del “Capo de Provincia” y pone en entredicho el fichaje del joven por los azules.

Cuando todo hacía presagiar que Francisco Arancibia partiría de O’Higgins a la Universidad de Chile, apareció Aníbal Mosa con su billetera más grande y subió la puntería por el ariete.

Pasa que los azules, en primera instancia, ofrecieron US$ 600 mil por la mitad del pase de Arancibia, número que no gustó en Rancagua. Fue entonces cuando apareció Mosa y dejó en la mesa de los rancagüinos US$ 1 millón por el mismo porcentaje del pase.

El problema es que el mandamás de los albos propuso pagar dicho monto en cuatro cuotas y no al contado, movimiento que en la Sexta Región tampoco gustó nada según revela AS Chile.

El mismo medio asevera que al conocer la noticia, Carlos Heller, presidente de la “U” habría subido una vez más la puntería por el ariete, sin lograr convencer aún al agente del jugador y en especial a la directiva del “Capo de Provincia”.