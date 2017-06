Este es el “Plan C” de Colo Colo en caso de no conseguir el “10” que quiere Pablo Guede

Los inconvenientes que han tenido con Macnelly Torres y Jorge Valdivia tiene desesperados a todos en ByN y recurrirían a este polémico jugador.

Así están en Colo Colo por la situación del “10” que pidió Pablo Guede a ByN. Las opciones de Macnelly Torres y Jorge Valdivia no prosperan y tienen en mente un “plan C”.

Este involucra a un jugador que ya habían cortado en el Monumental: Pedro Morales. Pese a que Guede no quería que se fuera, el ex Universidad de Chile no cumplió los requisitos para extender su contrato con los albos y tuvo que emigrar.

Sin embargo, en un giro totalmente inesperado, el mediocampista formado en los azules podría volver al Monumental tras la complicaciones económicas que sufre el club para lograr las fichas de Torres o Valdivia.

Aníbal Mosa viajó a Colombia y le ofreció a Macnelly Torres un sueldo de $54 millones mensuales al colombiano con un contrato por tres meses. Según revela El Gráfico, el volante aceptó, pero Atlético Nacional se niega a vender al cafetero.

Por otra parte, la opción de Jorge Valdivia definitivamente se diluye por el alto sueldo que estaría exigiendo.