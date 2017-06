En entrevista con ‘El Informante’, Bachelet dijo que confía en la palabra de Bruno Villalobos

La mandataria también abordó sus últimos meses de gobierno y el escenario electoral que se avecina…

El mismo día en que se dio inicio a la Franja Electoral para las primarias, en entrevista con ‘El Informante’ la presidenta Michelle Bachelet abordó las elecciones que se aproximan y que decidirán quién será su sucesor en La Moneda.

Y dentro de las inquietudes que se abordaron en el espacio televisivo, Juan Manuel Astorga le consultó a la mandataria qué le pareció como socialista que su partido hubiera optado por no respaldar la candidatura de un histórico como Ricardo Lagos. “Sólo me cabe decir que es una decisión del pleno del Partidos Socialista. Yo no soy miembro del pleno, pero creo que ése hecho motivó a que no hubiera primarias”.

Al respecto, la mandataria manifestó ser partidaria de las primarias. “El hecho de que las personas tengan la opción de debatir ante el país, siempre es una buena opción”. Sin embargo, y ante el escenario, afirmó que lo que ella espera, y no sólo por parte de los candidatos de la Nueva Mayoría, sino que de todos, es “a que cualquier discusión y debate sea con una altura de mira. Pensando en los ciudadanos y con responsabilidad”.

En ese sentido, Bachelet afirmó que “que la única manera de comprometerse con los ciudadanos es comprometerse con lo que realmente se puede hacer, yo he notado que están proponiendo cosas que ya son realidad (…) los invitaría a informarse bien de lo que ya existe, porque a lo mejor hay otros desafíos que es necesario abordar”.

Nuevo escenario político

Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, la presidenta también fue consultada respecto a la irrupción del Frente Amplio en el escenario político, explicando “estos nuevos grupos no es un irrupción masiva social que cambia y democratiza mucho más. En general los jóvenes del Frente Amplio son los hijos de…”

Para la mandataria, la acogida de estos nuevos grupos tiene “que ver con esta especie de sospecha generalizada que ha caído sobre las elite, y por quienes consideran que ya han estado en funciones de poder. Yo creo que es mucho más una respuesta a esta desconfianza profunda de los políticos en general y de las instituciones. Por esto es algo que los partidos tienen que tomarse muy en serio, para mirar cómo podemos reconstruir la confianza de los ciudadanos en las distintas instituciones”.

Reformas y Nueva Mayoría

Otro de los aspectos abordados en la entrevista dirigida por Juan Manuel Astorga fue el poco entusiasmo que han generado algunas de las reformas emblemáticas de su gobierno en miembros de la propia Nueva Mayoría.

Al respecto, la mandataria dijo que siempre hay personas que les gustaría ir más allá. “A mí misma, yo soy más autoflagelante que autocomplaciente, pero uno logra lo que es capaz de acordar. Siempre las cosas pueden mejorar y siempre se puede buscar mayores voluntades y mayores acuerdos”. Sin embargo, “más allá de que hay gente que considera que no es todo lo que se quisiera, yo he contado en este Gobierno con el apoyo de la Nueva Mayoría en la enorme cantidad de proyectos que he llevado adelante”, afirmó tajante.

Pacogate

Finalmente otro de los puntos que se tocaron en el espacio fue el millonario fraude gestado al interior de carabineros. y si era mejor mantener al general Bruno Villalobos al mando, considerando todos los cuestionamientos que han caído sobre él.

Ante esto, lo primero que dijo Bachelet es que la institución ha colaborado con la justicia y la investigación desde el primer minuto. “Yo creo que en democracia la gente tiene derecho a tener un debido proceso en la justicia y no estos juicios paralelos”.

La mandataria afirmó que no le gusta que “frente a cualquier fcosa hay que cortar la cabeza, porque eso no siempre se justifica” y que cuando “él me ha dicho que no ha tenido ninguna relación con esto yo confío”.