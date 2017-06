Representante de Rafael Caroca: “No podemos caer en el juego de estos desadaptados”

Cristián Urquieta salió al paso de las amenazas que recibió el volante por parte de un pequeño grupo de fanáticos azules.

“Caroca vamos a matar” decía un rayado el pasado martes a las fueras del Centro Deportivo Azul. Unos cinco “hinchas” del cuadro azul amenazaron de muerte al volante que está a una firmar de llegar al campeón del fútbol chileno.

Es por ello, que una vez más el representante del jugador, Cristián Urquieta salió a darle cara a los mal llamados hinchas: “Estamos muy tranquilos, no podemos caer en el juego de estos desadaptados. No nos genera temor. Hay cero miedo”, aseveró a La Cuarta.

“Te puedo decir que el máximo ídolo de la ‘U’ jugó en Colo Colo y capaz que hasta le pongan su nombre al estadio. Y así hay muchos otros casos, como Aránguiz, Magalhaes, Vasconcelos, Pato Yáñez”, agregó Urquieta.

Al finalizar adelantó en que está la situación de Caroca con los azules: “No sabemos cuál sea su futuro. Hay varios clubes que lo quieren, hay tres que están pujando por él. Lo que pasa es que no hay otro jugador en el campeonato en su posición que sea mejor que Caroca. No tenemos apuro“, cerró.