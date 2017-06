Eduardo Barril hace un llamado al Gobierno a intervenir ante delicado situación de los profesores en San Fernando

Además, se refirió a algunos alcaldes.

Los profesores de establecimientos municipales de San Fernando llevan meses denunciando sueldos impagos y por lo que han protagonizado distintas manifestaciones. Lo que llevó el destacado actor nacional, Eduardo Barril, a solicitarle al Gobierno que interviniera en la Corporación Educación Municipal.

En un video publicado por “Es de Sanfernandinos” el actor sostiene que “Lo que están pasando los profesores y los alumnos es vergonzoso. Este país es una vergüenza lo que está haciendo este país con la base del Estado, la base de un país es la educación”.

Agregando que “Si no hay gente bien educada, el país se desmorona y eso es lo que estamos viendo actualmente (…) ciertos alcalde hacen negociados con la plata de la educación. Esto no puede ser, hay que detenerlo de una vez por todos”.

Finalmente, manifestó que “la paciencia se acaba (…) Los señores políticos que usufructan con promesas que nunca cumplen, que se llenan los bolsillos con los inmensos sueldos que están ganando y que no se los merecen: eso no tiene nombre”.