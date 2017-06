Felipe Kast a Ossandón: “No te voy a aceptar que tú vengas aquí a ponerte como aquel que es el único que es capaz de oponerse a los abusadores”

Enfatizó que siempre ha luchado para que el servicio público no sea un lugar de beneficios personales.

El diputado y candidato de Evópoli a La Moneda, Felipe Kast, le pidió un poco de consistencia al senador, Manuel José Ossandón, luego que reiterara que tiene las manos limpias. Frase que también ha utilizado en su campaña de cara a las primarias.

Kast tras una pregunta de Sebastián Piñera, le pidió unos segundos para responderle a Ossandón. “Cuando tú Manuel José Ossandón dices: “Me opongo a la corrupción, me opongo a quienes metan las manos”, te quiero decir me opongo con toda la fuerza y es una falta de respeto que no te voy a aceptar que tú vengas aquí a ponerte como aquel que es el único que es capaz de oponerse a los abusadores”, indicó.

Agregando que “me he opuesto siempre. Te pido por lo menos un poco de consistencia porque no corresponde que vengas a apuntar con el dedo a otros siendo que somos muchos que efectivamente hemos tratado siempre que el servicio público sea un lugar de servicios y no de beneficios personales”.

Ossandón replicó que no ha dado ningún nombre, “si a usted el sombrero le queda bien que se lo ponga”. Ante lo que Kast le pidió que “no se haga ahora que no dijo lo que dijo, añadiendo que “si usted se cree el Papa Juan Pablo II es su problema, hay muchos que tratamos de hacer las cosas bien”.