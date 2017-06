Aleuy criticó a Piñera por sus declaraciones a propósito del rescate de los mineros en el Sur

El ministro calificó como “inadecuadas” y “desafortunadas” las críticas del ex presidente, asegurando que se etsán realizando “todos los esfuerzos desde el primer día”.

Nada de bien cayeron en La Moneda las palabras de Sebastián Piñera respecto a las gestiones realizadas por el gobierno para rescatar a los mineros atrapados en Chile Chico. El ex mandatario no sólo acusó “lentitud” en las operaciones en la mina Delia II de la Región de Aysén, también aseguró que “nadie me ha llamado ni pedido consejo o ayuda”.

El ministro del Interior (s), Mahmud Aleuy criticó las declaraciones del candidato presidencial. “Nos parecen completamente inadecuadas y desafortunadas, una cosa es administrar los datos de la realidad de una determinada manera, pero otra cosa es usar el dolor de los chilenos que esperan que podamos rescatar a sus familiares”.

Además, el secretario de Estado afirmo que “en Chile debemos erradicar este tipo de conductas que lo único que hacen es aprovechar el dolor de las personas” y que se seguirán haciendo “todos los esfuerzos para rescatar a los mineros, como lo hicimos desde el primer día”.