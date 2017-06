Ximena Ossandón emplazó a empresario a mostrar las boletas

Ximena Ossandón desmintió totalmente las acusaciones emitidas en el debate radial. “Le doy hasta el lunes al señor Gana para que muestre la boleta que según él yo emití”.

Continúan los coletazos de las acusaciones esgrimidas en el debate radial en contra de Manuel José Ossandón. Ahora fue la propia Ximena Ossandón, hermana del candidato presidencial, la que salió a enfrentar la polémica.

La ex vicepresidente de la Junji, y hermana del aspirante a La Moneda, dijo que nunca emitió ninguna boleta a nadie, municipalidad o privado, para cobrar platas. Además, aseguró que “en esta acusación hay una operación que busca perjudicar a Manuel José y a mí. Es una acción grotesca, una acusación sin fundamento, una calumnia miserable”.

Por lo mismo, Ximena Ossandón anunció una querella en contra del empresario si no es capaz de mostrar las pruebas que justifiquen su denuncia. “Ya que el señor Gana se está refiriendo a mí, le doy hasta el lunes para mostrar las boletas que según él emití. De lo contrario, tendrá que atenerse a todas las consecuencias que me confiere la ley para defenderme, y por tanto presentaré una querella por calumnias graves con publicidad. El honor mío está en juego y yo no voy a permitir que nadie me lo ensucie, porque al igual que el Cote, me puedo equivocar mil veces, pero jamás nos verán involucrados en un acto de corrupción”, afirmó tajante.