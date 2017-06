Álvaro Escobar se queda sin contrato en Mega tras cuatro año de labores

Vamos que se puede….

El año 2013 el actor y comunicador, Álvaro Escobar, llegó a las pantallas de Mega como parte de la modificación chilena, “Modern Family”, pero además como un rostro en la conducción emergente, liderando un interesante proyecto nocturno llamado “Más vale tarde”, donde se especializó en entrevistar a fondo a diversas figuras del mundo del espectáculo nacional.

Poco a poco “Más vale tarde” fue dejando una huella y consolidando su lugar en la segunda franja prime de la televisión chilena, sin embargo en los últimos años – y con la fuerte irrupción de las teleseries turcas – el espacio fue perdiendo pantalla. A pesar de eso, Álvaro sorprendió este año como conductor – junto a María José Bello – del espacio cultural “A la vuelta de la manzana”, lo que hacía presagiar que seguía muy bien en la señal, pero no es así.

El actor visitó el set de “Vértigo” y en la sección “La pregunta del pueblo” sinceró que lamenta mucho que Mega no lo haya llamado para reemplazar a Luis Jara en la conducción del matinal “Mucho Gusto”, en sus cinco semanas de ausencia. “¿Te dio lata?” le preguntó Diana Bolocco, “si, o sea perdón, que sonara el teléfono, que uno tuviera un mensaje cachai y uno escucha ‘oh, pucha’, pero no, no hubo nada de eso”, dijo Álvaro.

Para más adelante argumentar, “pero esa es una parte de la respuesta, porque claro, siempre le gusta a uno que le digan ‘Álvaro, mira, hay una posibilidad de que mira Lucho se va, ¿te gustaría animar el matinal?'”, y añadir, “me imagino, pero ese debe ser, ese es el ego de uno que le está diciendo ‘ay weon si no te llamaron porque saben que estoy en la radio’, pero probablemente hay algo de verdad”. Finalmente recalcó, “si me hubiera gustado que me llamaran, por qué no, qué hubiese costado que me llamaran”.

“¿Cómo es tu situación ahora con Mega?”, le consultó Martín Cárcamo, y ante la sorpresa de todos, Escobar sinceró, “se acabó, o sea todavía queda, pero se acabó, se acabó, ahora capaz que no me hayan llamado por eso también. El contrato termina el 30 de junio, termina ahora y yo sé que este año no se graba más el ‘Más vale tarde'”.