Luis Sandoval rompe en llanto en el “Muy Buenos Días” de TVN al recordar a su papá

Es difícil vivir con el dolor.

La mañana de este viernes la tónica en la mayoría de los matinales de la televisión chilena fue hablar del día del padre y el “Muy Buenos Días” de TVN no fue la excepción. Cada uno hablaba de sus experiencias personales, pero sin duda la que más conmovió a todos fue la del periodista Luis Sandoval quien rompió en llanto al recordar a su padre.

“Es muy difícil hablar, porque es una herida que no se cierra nunca, la partida de un papá, el abrazo, la palabra, lo necesitamos a diario y yo lo perdí y no hay día de mi vida que no lo recuerde, que no lo eche de menos, que no le pida que me ayude. Es fuerte, es un dolor que llevo día a día en mi corazón y estas fechas son muy dolorosas…trato de no pensar que no está, que está en un cementerio, que tengo que ir a dejarle flores”, señaló mientras las lágrimas caían de sus ojos.

“es una figura que nunca se pierde, es el que te inculca los valores, el padre es el que te ayuda a levantarte, el que siempre te está apoyando, el que es un amor incondicional, un ser que nunca te va a fallar, que siempre tiene la palabra correcta y eso es lo que extraño hoy día de no tenerlo a mi lado”, añadió, siendo escuchado muy atentamente por sus compañeros, quienes le facilitacion agua y pañuelos.

“Yo cuando estaba con él me sentía un cachorrito y el león, nunca me iba a pasar nada con él y cuando comienza con esta enfermedad, yo me sentí desvalido y sentí que me partieron el corazón, que mi alma quedó vacía sin él y verlo sufrir, ver que iba día a día decayendo, me fue matando y desde ese día quedé muy sensible”, puntualizó, para finalmente agregar sobre su forma de vivir la vida, “lloro por muchas cosas, yo no era así antes pero el dolor te va haciendo crecer porque hoy miro la vida desde otra perspectiva porque finalmente las personas que amamos cuando nos abandonan te dejan ese vacío, ese dolor”.