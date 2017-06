Mayte Rodríguez y Tiago Correa nuevamente en la polémica… ¡Por esta mujer!

¿Será tan así?

Con bombos y petacas en el programa “Intrusos” de La Red anunciaron la que sería la entrevista del año, a las afueras del Teatro Mori de Vitacura, lograron obtener las declaraciones de Ana Paula Barrientos, la joven a quien apuntan como la causante de la separación de cinco años de relación amorosa entre los actores Tiago Correa y Mayte Rodríguez.

“Vine a ver la obra que me parece interesante, súper entretenida”, señaló la nerviosa joven, quien aseguró que con Tiago, “no somos pareja, somos amigos”, y que mantienen esta amistad hace ya bastante tiempo.

Michael Roldán, panelista del programa, mostró parte de los mensajes que Mayte le habría encontrado a Tiago – los que fueron escritos por esata chica, Ana Paula Barrientos – y que provocaron el bullado quiebre. “Si tanto la amas nunca debiste hacerle ese daño, y no lo digo por mí, porque ahora por lo que veo, dudo que yo haya sido la única con la que fuiste infiel. Yo igual te quiero harto pero ya se volvió medio desagradable, de todos modos, el daño está hecho. A mí afortunadamente se me va a pasar, pero a ella no”, es parte de la conversación, a lo que Tiago habría respondido, “ese es el tema, que ya no quiero hacerle más daño a los que amo y que me aman”.