Francisco Huaiquipán: “Creo que he sido el único jugador en la historia de Colo Colo que renuncia”

El “Toqui de La Legua” conversó con un programa de Foxs Sports y comentó su salida de Colo Colo situándose como un “histórico” del club.

Francisco Huaiquipán de una forma u otra se las arregla para siempre estar en la noticia.

Esta vez, en conversación con Fox Sports Chile, el “Toqui de La Legua” comentó algunos sabrosos detalles de su “relación” con Jorge Valdivia: “Yo podría haber jugado con Jorge Valdivia. De hecho cuando llega Jorge a Colo Colo yo cometo el error de tirarle el peto a Ricardo Mariano Dabrowski cuando me voy a Corea y me equivoqué”.

“De no ser por eso podríamos haber jugado con Jorge (Valdivia) y con Matías (Fernández) si yo tenía contrato hasta el 2008 con Colo Colo y yo el 2004 renuncio“, agregó el ex volante albo.

Y precisamente sobre esa renuncia a Colo Colo, Huaiquipán se siguió explayando: “Yo creo que he sido el único jugador en la historia de Colo Colo que renuncia y lo hice porque me presentaron un contrato en que iba a ganar mucho dinero en Corea, llegó allá, no era cómo me lo habían pintado y cuando quiero regresar, Dabrowski me había cerrado las puertas”, cerró.

MIRA EL MOMENTO —> ACÁ